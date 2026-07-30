УЕФА бойкотируют ФИФА из-за планов Инфантино "продать ЧМ"

Marvin Ibo Guengoer/DPA/TASS УЕФА и все 55 входящих в организацию национальных ассоциаций выступили против планов ФИФА передать долю прав собственности на чемпионат мира и другие турниры частным инвесторам.
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