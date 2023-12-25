Сигурдссон и «Блэкберн» подписали контракт на 1,5 года. Ранее хавбек приостановил соглашение с ЦСКА

Клуб из Чемпионшипа заключил соглашение с 24-летним хавбеком сборной Исландии до июня 2025 года. Минувшим летом «Блэкберн» арендовал Сигурдссона на год после того, как тот вновь приостановил контракт с ЦСКА, который был рассчитан до июня 2024-го.