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Новости экономики России

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En+ Group рассматривает строительство двух ГЭС на реке Витим в Бурятии

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ и правительство Республики Бурятия в рамках ВЭФ-2024 подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве при реализации проекта по строительству Мокского гидроузла, сообщает пресс-служба компании.

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