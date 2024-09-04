En+ Group рассматривает строительство двух ГЭС на реке Витим в Бурятии

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ и правительство Республики Бурятия в рамках ВЭФ-2024 подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве при реализации проекта по строительству Мокского гидроузла, сообщает пресс-служба компании.
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