«От Ляояна я не уйду, Ляоян – моя могила!»

Н. Н. Бунин «Смерть генерала Келлера во время боя на Янзелинском перевале. 1904 год». (1905) Обстановка перед сражением После первых неудачных сражений Русские войска располагались в трех основных группировках.
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