Как мужчинам нужно правильно подходить к понравившимся женщинам, чтобы без проблем знакомиться и получать их номер телефона?

Давайте представим обычную ситуацию: в прекрасный выходной вы сидите в кафе и замечаете своим зорким взглядом одинокую женщину невероятной красоты, которая пьёт кофе, слушает музыку и явно никого не ждёт.
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