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FiNE NEWS

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Лантратова рассказала о поиске пропавших без вести курских жителей

Лантратова рассказала о поиске пропавших без вести курских жителей

Уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова заявила, что вместе с губернатором Курской области Александром Хинштейном продолжается поиск 300 без вести пропавших жителей приграничного региона.

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