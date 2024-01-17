Володин запустил опрос об оборотных штрафах за утечку персональных данных

Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил голосование о введении оборотных штрафов за утечку персональных данных россиян и введении уголовного наказания за незаконное использование такой информации, полученной преступным путем.
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