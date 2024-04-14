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Мощную израильскую ПРО пробили ракеты "Хайбар", происхождением из СССР. Почему новые системы Ирана оказались такой "трудной мишенью"?

Мощную израильскую ПРО пробили ракеты "Хайбар", происхождением из СССР. Почему новые системы Ирана оказались такой "трудной мишенью"?

"Хорремшехр"- одна из самых мощных и дальнобойных современных ракетных систем Ирана. Начиная с линейки "Хайбар", с разными вариантами боевой части, они стали высокоточными.

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