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В Курске 21 апреля сбили несовершеннолетнего велосипедиста

<p><strong>На улице Дружининская 21 апреля произошло ДТП с участием велосипедиста.</strong></p> <p style="text-align:justify">По предварительным данным управления ГИБДД, около 14:47 в районе дома №22\А по улице Дружининская 19-летний водитель, управляя машиной &laquo;Mazda&raquo;, наехал на девочку 10 лет, которая ехала на велосипеде.

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