В Курске 21 апреля сбили несовершеннолетнего велосипедиста

<p><strong>На улице Дружининская 21 апреля произошло ДТП с участием велосипедиста.</strong></p> <p style="text-align:justify">По предварительным данным управления ГИБДД, около 14:47 в районе дома №22\А по улице Дружининская 19-летний водитель, управляя машиной «Mazda», наехал на девочку 10 лет, которая ехала на велосипеде.