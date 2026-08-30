Судья посетил тюремную больницу, где умер Младич

Тюремную больницу в Гааге, где скончался бывший начальник Главного штаба вооруженных сил боснийских сербов генерал Ратко Младич, посетил в рамках судебной проверки обстоятельств его смерти судья Иэн Бономи, 29 августа сообщили в пресс-службе Международного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ).
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