Пять торговых марок продают фальсификат шпротов

В банки кладут более дешевую рыбу.Проверка Роскачеством популярных шпротов в масле выявила проблему, пять торговых марок из 22 продают фальсификат – в банки кладут более дешевую рыбу, сообщают «Известия».
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