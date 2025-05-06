Россия и Китай создадут карту мемориалов советским воинам

Общество российско-китайской дружбы планирует создать карту находящихся в Китае мемориалов советским воинам, сообщил РИА Новости 6 мая заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Сергей Шаронов.
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