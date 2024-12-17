Коллега съела все мои желейки, просидела из-за этого в туалете, и обвинила во всем меня

Как бы нам ни хотелось думать иначе, "хорошего понемножку" — это всё-таки жизненная мудрость. Будь то самый вкусный десерт, солнечная погода, любимый фильм или время с лучшим другом, мы перестаём ценить эти моменты, если они доступны нам круглосуточно.