Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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  • Алекс Сэм
    Мамаше надо было сумкой по голове дать, а так как в простой маленькой женской сумке кило 3-5 думаю ,что мамаше понрав...В поезде женщина ...
  • Юрис Хартманис
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Коллега съела все мои желейки, просидела из-за этого в туалете, и обвинила во всем меня

Коллега съела все мои желейки, просидела из-за этого в туалете, и обвинила во всем меня

Как бы нам ни хотелось думать иначе, "хорошего понемножку" — это всё-таки жизненная мудрость. Будь то самый вкусный десерт, солнечная погода, любимый фильм или время с лучшим другом, мы перестаём ценить эти моменты, если они доступны нам круглосуточно.

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