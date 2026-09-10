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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пьер Гасли о новой трассе в Мадриде: «Поставил бы на красные флаги. В симуляторе задел все стены»

Пилот « Альпин » полагает, что на Гран-при Испании, который пройдет на новой трассе в Мадриде, есть высокий риск инцидентов.

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