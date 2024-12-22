Медвежий угол
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Медвежий угол

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20 ваххабитам, отсиживающим свой срок в тюрьме, выдали наше гражданство

Avia.pro - СМИ В Самарской области разразился скандал, который можно было бы принять за сценарий комедийного фильма, если бы не его реальность.

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Комментарии
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Александр Рус
если не знать русский язык,то тут и сказать просто нечего!!!!!матвиенко,ты просила не оскорблять чинуш?а как вас,ублюдков поганных,тогда называть?
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