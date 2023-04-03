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Певица Полина Гагарина рассказала, как пережить предательство любимого человека

Певица Полина Гагарина рассказала, как пережить предательство любимого человека

Артистка не раскрывает подробности личной жизни, однако охотно делится своим опытом с поклонниками. Фото: Полина Гагарина/ Telegram Певица Полина Гагарина рассказала, как пережить предательство любимого человека и вновь влюбиться после расставания.

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