Неизвестный мужчина погиб под колесами автобуса на трассе возле Гатчины

Личность покойного пытаются установить сотрудники правоохранительных органов. На вид ему 45–50 лет. Водитель автобуса сбил насмерть неизвестного мужчину на 28 км трассы Красное Село — Гатчина — Павловск вечером 5 апреля в 21:40.
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