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Кандидат на пост генсека ООН Отунну призвал начать мирную конференцию по Украине

Кандидат на пост генсека ООН Отунну призвал начать мирную конференцию по Украине

Необходимо немедленно пригласить ключевые стороны к проведению глобальной мирной конференции по украинскому конфликту.

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