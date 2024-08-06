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В Тюмени за вербовку террористов арестованы два религиозных деятеля

В Тюмени за вербовку террористов арестованы два религиозных деятеля

Им удалось вовлечь в преступную деятельность почти два десятка человек.Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании в Тюменской области двух религиозных деятелей, которые завербовали и отправили в Сирию 19 граждан России.

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