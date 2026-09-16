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Нижегородская правда

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Мининский университет эвакуируют во второй раз за неделю

Мининский университет эвакуируют во второй раз за неделю

Эвакуация студентов проходит в Мининском университете в Нижнем Новгороде во второй раз за неделю. О ЧП сообщили в среду, 16 сентября, утром.

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