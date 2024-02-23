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Роскомнадзор заявил об инциденте с утечкой 500 млн записей россиян в интернет

Роскомнадзор заявил об инциденте с утечкой 500 млн записей россиян в интернет

С начала 2024 года в интернете появилось более 510 миллионов записей о россиянах, сообщает замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер.

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ВГ
Владимир Гусев
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