Роскомнадзор заявил об инциденте с утечкой 500 млн записей россиян в интернет

ВГ

Владимир Гусев

Введите привычку запрашивать кодовое слово в разговоре с важными абонентами и отзыв на него. Кодовые слова в зависимости от важности могут использоваться однократно, многократно или только в случае возникновения сомнений в идентификации говорящего на другом конце. К сожалению в свете современных технологий это становится злободневным. Вы скажете - шпионские игры? А я отвечу - ню, ню...