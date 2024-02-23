С начала 2024 года в интернете появилось более 510 миллионов записей о россиянах, сообщает замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер.
Роскомнадзор заявил об инциденте с утечкой 500 млн записей россиян в интернет
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ВГ
Владимир Гусев
Введите привычку запрашивать кодовое слово в разговоре с важными абонентами и отзыв на него. Кодовые слова в зависимости от важности могут использоваться однократно, многократно или только в случае возникновения сомнений в идентификации говорящего на другом конце. К сожалению в свете современных технологий это становится злободневным. Вы скажете - шпионские игры? А я отвечу - ню, ню...
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