Из-за непогоды на Чуйском тракте ограничили движение

Решение принято для снижения риска ДТП В Госавтоинспекции Алтайского края сообщили о временном ограничении движения на участке трассы Р-256 "Чуйский тракт" от ресторанно-гостиничного комплекса "Облепиха" в Первомайском районе до города Бийска (213–345 км).
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