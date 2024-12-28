Из-за непогоды на Чуйском тракте ограничили движение

Решение принято для снижения риска ДТП В Госавтоинспекции Алтайского края сообщили о временном ограничении движения на участке трассы Р-256 "Чуйский тракт" от ресторанно-гостиничного комплекса "Облепиха" в Первомайском районе до города Бийска (213–345 км).