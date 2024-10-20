Штудируем дневник Эжена Делакруа и публикуем фрагменты, в которых молодой художник объясняет, почему одиночество — благо для творца, и подсказывает, как преодолеть социальное отвлечение.
Одиночество — благо, необходимое для развития
Комментарии
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Александр Николаевич
С точки зрения психологии, одиночество может быть не только проклятием, но и благом, дающим возможность для личностного роста и самопознания.
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17 час.
Валерий Протасов
Мудрое правило: всё в меру. Конечно одиночество, уединение необходимы, но долгая изоляция от мира останавливает рост личности.
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1 час.
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