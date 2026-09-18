Врач из Уфы спасла пассажира на рейсе в Сочи от экстренной посадки

Врач из Уфы Лиана Гиниатуллина спасла 63-летнего мужчину в самолете, летящем в Сочи. Пассажир потерял сознание, и экипаж готовился к аварийной посадке, но благодаря профессионализму доктора посадка прошла в штатном режиме.