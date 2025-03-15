На Запорожском направлении российская армия освободила Пятихатки и штурмует Щербаки Вооруженные силы РФ продолжают продвижение к северу от Работино в направлении Орехова.
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На Запорожском направлении российская армия освободила Пятихатки и штурмует Щербаки Вооруженные силы РФ продолжают продвижение к северу от Работино в направлении Орехова.
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