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Собянин снискал похвалу за «правильный доклад» по атаке дронов

Собянин снискал похвалу за «правильный доклад» по атаке дронов

Военные аналитики поставили в пример мэра столицы Сергея Собянина за правильные, на их взгляд, формулировки при докладах о результатах очередного налета ВСУ.

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