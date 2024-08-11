План Белоусова: Вторая волна мобилизации из крупных выплат и мигрантов?

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Сегодня 3,7K прочитали Разговоры о второй волне мобилизации в России не прекращают гулять с тех пор, как прошла первая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Беспринципная сволочь»: Александра Ревву приперли к стенке в России за связь с Зеленским
- Киев захлебнулся кровью. Под Курском идет безжалостное уничтожение нацистов
- СВО закончится раньше, штыки пойдут на столицу: Путин в один миг "напугал" Киев. Начались массовые беспорядки и бунты на Украине - источник
Свежие комментарии