Токаев заявлял Трампу, что решение на Украине зависит от президента США

Урегулирование украинского кризиса зависит от сторон конфликта и избранного президента США Дональда Трампа, этот вопрос был предметом телефонного разговора президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева с Трампом в начале декабря 2024 года.
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