Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 473 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    И нечего поляков жалеть, как говориться - кто с мечом к нам пришёл от "Орешника" погибнет.Житель Часова Яра...
  • наталья никифорова
    Жаль что этой твари член не оторвало, чтобы больше не плодился....Помочившийся на п...
  • наталья никифорова
    Интересно, долго ли еще эта идиотка с одной извилиной будет находиться на своем посту? И ни одна холера в бок, не бер...Глава МИД ФРГ Бер...

Токаев заявлял Трампу, что решение на Украине зависит от президента США

Токаев заявлял Трампу, что решение на Украине зависит от президента США

Урегулирование украинского кризиса зависит от сторон конфликта и избранного президента США Дональда Трампа, этот вопрос был предметом телефонного разговора президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева с Трампом в начале декабря 2024 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕС
Евгений Саваровский
Опять Токаев жопу лижет америкосам.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх