Рождество — это время чудес, Рождество — это время подарков. С Рождеством! Пусть сегодня с небес Светят звезды особенно ярко.
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Рождество — это время чудес, Рождество — это время подарков. С Рождеством! Пусть сегодня с небес Светят звезды особенно ярко.