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Царьград

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Киевская атака на газовую станцию в Краснодаре: все дроны сбиты специалисты

Киевская атака на газовую станцию в Краснодаре: все дроны сбиты специалисты

11 января Киев попытался атаковать станцию "Русская" в Краснодарском крае с применением девяти дронов.

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