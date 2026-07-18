ЗИЛ-164: Советский грузовик, который не боялся грязи

Советский среднетоннажный грузовой автомобиль, выпускавшийся на Заводе имени Лихачёва с октября 1957 по декабрь 1964 года, стал результатом глубокой модернизации своего предшественника — ЗИС-150 (с 1956 года — ЗИЛ-150).