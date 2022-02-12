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Госпитализированный с признаками ОРВИ Зюганов чувствует себя нормально: «Держусь»

Госпитализированный с признаками ОРВИ Зюганов чувствует себя нормально: «Держусь»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что чувствует себя нормально. Политика госпитализировали 11 февраля в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) с симптомами ОРВИ.

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