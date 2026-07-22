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Царьград

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Мария Захарова поздравила Олега Газманова с 75-летием

Мария Захарова поздравила Олега Газманова с 75-летием

Мария Захарова поздравила певца Олега Газманова с юбилеем. В 75 лет артист планирует выпустить два альбома, один из которых будет посвящен бойцам Специальной военной операции.

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