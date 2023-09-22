Меры по поддержке рубля рассорили ЦБ и Минфин: мешают «внешние шоки»

Минфин и ЦБ все больше расходятся в важнейшем для экономики вопросе: как стабилизировать курс рубля? Ведомство Силуанова предложило изымать у экспортеров так называемую «курсовую ренту» — новую пошлину, размер которой будет привязан к доллару.