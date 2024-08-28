Шойгу заявил о сложной ситуации с экстремизмом и терроризмом в России

Николай

А кто,своим бездействием,создал такое положение и чем занимались эти министры вместе с их главным? Штаны протирали и денежки разворовывали. Это похоже на старый анекдот про комунальщиков, которые КАЖДЫЙ год жалуются, что зима снова наступила неожиданно.