Шойгу заявил о сложной ситуации с экстремизмом и терроризмом в России AlexCoderШойгу заявил о сложной ситуации с экстремизмом и терроризмом в России AlexCoder Проблема наблюдается в нескольких регионах Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу во время выездного совещания в СКФО указал, что в регионах округа фиксируется рост экстремизма и терроризма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии