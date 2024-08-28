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Шойгу заявил о сложной ситуации с экстремизмом и терроризмом в России

Шойгу заявил о сложной ситуации с экстремизмом и терроризмом в России

Шойгу заявил о сложной ситуации с экстремизмом и терроризмом в России AlexCoderШойгу заявил о сложной ситуации с экстремизмом и терроризмом в России AlexCoder Проблема наблюдается в нескольких регионах Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу во время выездного совещания в СКФО указал, что в регионах округа фиксируется рост экстремизма и терроризма.

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Комментарии
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Николай
А кто,своим бездействием,создал такое положение и чем занимались эти министры вместе с их главным? Штаны протирали и денежки разворовывали. Это похоже на старый анекдот про комунальщиков, которые КАЖДЫЙ год жалуются, что зима снова наступила неожиданно.
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