Сто ямальцев постройнели в проекте «Сбрось лишнее»

В Надыме подвели итоги оздоровительного проекта «Сбрось лишнее». В течение полугода 100 ямальцев с избыточной массой тела под руководством врачей окружного центра общественного здоровья и медпрофилактики формировали полезные привычки и сбрасывали вредные килограммы.
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