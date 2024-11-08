Сто ямальцев постройнели в проекте «Сбрось лишнее»

В Надыме подвели итоги оздоровительного проекта «Сбрось лишнее». В течение полугода 100 ямальцев с избыточной массой тела под руководством врачей окружного центра общественного здоровья и медпрофилактики формировали полезные привычки и сбрасывали вредные килограммы.