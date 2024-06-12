Москва готовится ко Дню России: город украсили флагами и подготовили праздничный видеоролик

В преддверии Дня России столицу украсили более 2000 флагов. Флагами были украшены главные московские мосты, в том числе Большой Москворецкий, Большой Каменный, Новоарбатский, Большой Устьинский и Краснохолмский.
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