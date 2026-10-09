Прокуратура отменила дело против следователя, потерявшего украшения Лерчек

Валерия Чекалина © Алексей Белкин/news.ru/Global Look Press Часы Rolex и браслет Bulgari, изъятые правоохранителями у Лерчек, пропали из служебного сейфа.
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Значит, эти часы скоро окажутся на руке у прокурора,отменившего постановление о возбуждении уголовного дела.