РИА Новости: ОПЕК+ может распасться из-за резкого наращивания добычи нефти в США

Желание президента США Дональда Трампа нарастить уровень добычи нефти в стране поставит участников сделки ОПЕК+ в положение, при котором им будет крайне сложно управлять балансом спроса и предложения сырья, и в итоге коалиция распадется, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение независимого эксперта по энергетике Кирилла Родионова.