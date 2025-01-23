РИА Новости: ОПЕК+ может распасться из-за резкого наращивания добычи нефти в США

Желание президента США Дональда Трампа нарастить уровень добычи нефти в стране поставит участников сделки ОПЕК+ в положение, при котором им будет крайне сложно управлять балансом спроса и предложения сырья, и в итоге коалиция распадется, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение независимого эксперта по энергетике Кирилла Родионова.
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