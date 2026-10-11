Немецкая оппозиция тоже хочет «дизельную сделку» с Россией по примеру США Немецкая оппозиция призвала правительство Германии заключить с Россией «дизельную сделку» по примеру США.
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