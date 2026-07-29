The Guardian зафиксировал редкие роды горбатого кита с дрона

С дрона впервые засняли редкие роды горбатого кита у берегов Нового Южного Уэльса, Австралия. Уникальное видео, сделанное Александром Форрестом для ORRCA, позволит учёным изучить поведение новорожденных китов рядом с матерью.
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