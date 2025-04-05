ПОДПИСЧИКИ ЖАЛУЮТСЯ "Прошу обратить внимание администрацию на женщину проживающую по переулку Энгельса! У нее во дворе живут бездомные собаки, около 5 штук, которых она кормит.
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ПОДПИСЧИКИ ЖАЛУЮТСЯ "Прошу обратить внимание администрацию на женщину проживающую по переулку Энгельса! У нее во дворе живут бездомные собаки, около 5 штук, которых она кормит.