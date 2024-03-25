Герои нашего времени 💪 Подростков Ислама Халилова и Артема Донского наградили за спасение людей в «Крокус Сити Холле».
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Герои нашего времени 💪 Подростков Ислама Халилова и Артема Донского наградили за спасение людей в «Крокус Сити Холле».