Во время сновидений мозг испытывает дефицит энергии

REM-сон называют «парадоксальным сном», потому что в этот период мозг работает почти так же активно, как во время бодрствования: возникают яркие сновидения, усиливается обмен информацией между областями мозга, а также происходят процессы, связанные с памятью и эмоциональной регуляцией.
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