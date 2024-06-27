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Томова отыграла у Блинковой пять матчболов на решающем тай-брейке и дебютирует в топ-50

Томова отыграла у Блинковой пять матчболов на решающем тай-брейке и дебютирует в топ-50

58-я ракетка мира Виктория Томова победила №66 Анну Блинкову в четвертьфинале в Бад-Хомбурге – 2:6, 6:1, 7:6(9).

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