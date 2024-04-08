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Губернатор ЯНАО поздравил участников соревнований по фигурному катанию

Губернатор ЯНАО поздравил участников соревнований по фигурному катанию

На Ямале завершились Кубок России и Кубок Арктики по синхронному катанию. Соревнования собрали в Салехарде 200 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Московской области, Самарской и Свердловской областей, а также из Краснодарского края и ЯНАО.

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