Сергей Веселовский: Кажется, я в воскресенье мимоходом, сам того не желая, своим коротким комментарием на "Радио Спутник" огорчил как минимум двух человек, ради меня закопавших топор войны (

Кажется, я в воскресенье мимоходом, сам того не желая, своим коротким комментарием на "Радио Спутник" огорчил как минимум двух человек, ради меня закопавших топор войны (один как-бы красный, второй как-бы белый) и слившихся в крепком мужском оргазме.
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