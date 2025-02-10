Сергей Веселовский: Кажется, я в воскресенье мимоходом, сам того не желая, своим коротким комментарием на "Радио Спутник" огорчил как минимум двух человек, ради меня закопавших топор войны (

Кажется, я в воскресенье мимоходом, сам того не желая, своим коротким комментарием на "Радио Спутник" огорчил как минимум двух человек, ради меня закопавших топор войны (один как-бы красный, второй как-бы белый) и слившихся в крепком мужском оргазме.