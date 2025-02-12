Сийярто: Венгрия нашла решение по оплате российского газа в условиях санкций США

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал в интервью РИА Новости, что Будапешт нашел решение по оплате российских энергоносителей в условиях действия американских санкций в отношении Газпромбанка.
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