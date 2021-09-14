Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Шиховцев
    Грёбаное государство. Помню, в детстве, у деда, весь огород был в маке. Набирали головок и шелушили потом. По ведру н...В Назаровском рай...
  • Виктор Шиховцев
    Там пальмы больше? Или меньше?Продукты из Красн...
  • Ромка
    Кто пишет заголовки для колонки??? Почему из названии статьи ничего не понятно, дебилы б...тьВо дворе из школ ...

В Назаровском районе будут судить женщину за выращивание мака

В Назаровском районе будут судить женщину за выращивание мака

Завершено расследование и направлено в суд уголовное дело о незаконной культивации мака. … .

Вернуться к статье
1
Обсудить
Виктор Шиховцев
Грёбаное государство. Помню, в детстве, у деда, весь огород был в маке. Набирали головок и шелушили потом. По ведру набирали. Всю зиму пекли ватрушки с маком. Вкуснотень! Я и просто так мак горстями ел. Теперь все бабушки резко наркоманами стали...

Картина дня

наверх