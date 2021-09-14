В Назаровском районе будут судить женщину за выращивание мака

SibnovostiruПолитикаВ Назаровском районе будут судить женщину за выращивание макаЗавершено расследование и направлено в суд уголовное дело о незаконной культивации мака. … .Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиктор ШиховцевГрёбаное государство. Помню, в детстве, у деда, весь огород был в маке. Набирали головок и шелушили потом. По ведру набирали. Всю зиму пекли ватрушки с маком. Вкуснотень! Я и просто так мак горстями ел. Теперь все бабушки резко наркоманами стали...Комментировать
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