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Несекретные материалы

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FT: в Киеве уверены, что «план победы» нужнее Вашингтону, чем Украине

FT: в Киеве уверены, что «план победы» нужнее Вашингтону, чем Украине

В лучших традициях медийной пиар-кампании и рекламы своего детища, Зеленский колесит по миру и США, занимаясь раскруткой своего нашумевшего плана действий, который на самом деле не является чем-то цельным, но, скорее, негласными предложениями для элиты Запада.

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Eduard
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